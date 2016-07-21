Решение МОК по отстранению России от Олимпиады будет принято 24 июля

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) соберется в воскресенье, 24 июля, в формате телеконференции, на которой обсудит вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на французский L'Equipe.

До этого времени МОК изучит вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который в четверг принял решение запретить российским легкоатлетам участвовать в Играх в Рио. Суд отклонил иск Олимпийского комитета России и 68 спортсменов к Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) относительно участия в соревнованиях. Единственной российской легкоатлеткой на ОИ в Рио-де-Жанейро будет прыгунья в длину Дарья Клишина, которой IAAF в особом порядке разрешила выступать на международных турнирах.

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В своем окончательном решении МОК будет учитывать это решение CAS, а также доклад независимой комиссии WADA об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпиаде 2014 года в Сочи. По итогам доклада в WADA призвалиотстранить всех российских спортсменов от участия в ОИ-2016, а также отправить в отставку министра спорта Виталия Мутко.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры-2016 пройдут в бразильском Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.