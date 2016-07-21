Россияне пригрозили ответить бойкотом Игр-2016 из-за дисквалификации своих легкоатлетов

В Совете Федерации РФ не исключают, что отстранение российских легкоатлетов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро может привести к бойкоту игр всей российской сборной, на чаше весов — честь и достоинство страны, сообщил РИА Новости вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов.

Ранее, в четверг 21 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 российских легкоатлетов, оставив в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Думаю, вопрос бойкота этих игр всей российской сборной будет стоять. Понятно, что в судьбе каждого спортсмена Олимпиада может быть единственной, это всегда исключительное событие. Но на другой чаше весов все-таки — репутация страны, ее честь и достоинство", — сказал Умаханов.

По его мнению, к бойкоту Игр всеми спортсменками может сподвигнуть неприятие "искусственного идеологического и политического давления, которое сейчас оказывается на нашу страну".

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Также вице-спикер Совфеда не исключает, что решение отстранить от Олимпиады наших легкоатлетов связано с желанием устранить одного из сильнейших конкурентов.

"Российская легкоатлетическая сборная — одна из сильнейших в мире, и теперь они насильственно исключены из поля конкуренции", — констатировал Умаханов.

Сенатор подчеркнул, что не только российское, но и международное право исключает такое понятие, как коллективная ответственность. "Иначе, как черной страницей мирового спорта я происходящее не могу назвать. Все это выходит за рамки честной конкуренции", — заявил вице-спикер.

Любопытно, что накануне пресс-серкетарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни о каком бойкоте речи идти не может.

СССР бойкотировал Олимпиаду в 1984-м году, когда Игры проходили в американском Лос-Анджелесе. Это был ответный шаг на бойкот со стороны США Игр-1980 в Москве, из-за введения в 1979-м году советских войск в Афганистан.

Как сообщал УНИАН, Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) 18 июля представила общественности доклад о расследовании обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Комиссия под руководством Ричарда Макларена заявила, что нашла доказательства поддержки Министерством спорта РФ, ЦСП и ФСБ допинговой программы в российском спорте.

WADA призвала спортивное сообщество исключить сборную России с Олимпиады-2016

Впоследствии президент РФ Путин инициировал отставку ряда чиновников РФ, ответственных за антидопинговую программу.

Международный олимпийский комитет отложил до ближайшего уик-энда свое решение о возможном исключении всей сборной России из Олимпийских игр-2016.

Олимпиада в Рио состоится с 5 по 21 августа.