Спортивный арбитраж отказался допустить российских легкоатлетов на Олимпиаду-2016

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался удовлетворить иск Олимпийского комитета России к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщил официальный сайт CAS.

Объяснений своего решения суд не предоставил.

Как сообщал УНИАН, Международный олимпийский комитет не стал принимать решение о допуске сборной России к Олимпиаде-2016. Вопрос был отложен до того момента, как свой вердикт относительно российской легкоатлетической команды вынесет CAS.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало спортивное сообщество отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, включая Олимпиаду-2016.

Перед этим глава специальной антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен заявил о причастности властей РФ к созданию системы, которая покрывала положительные допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи.