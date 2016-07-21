14 стран потребовали отстранения сборной России от Олимпиады-2016

Национальные антидопинговые комитеты 14 стран направили коллективное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием дисквалифицировать Олимпийский комитет России и запретить российской сборной участвовать в Олимпиаде. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на The Guardian.

Под письмом стоят подписи антидопинговых агентств Австрии, Канады, Дании, Новой Зеландии, Египта, Норвегии, Финляндии, Испании, Германии, Швеции, Японии, Швейцарии, Голландии и США.

Организации выдвинули главе МОК Томасу Баху три основных требования:

1. Дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР) и запретить ему участвовать в Олимпиаде-2016 в Рио;

2. В связи с дисквалификацией ОКР временно запретить всем российским спортсменам, вошедшим в утвержденную ОКР сборную, участвовать в Олимпийских играх;

3. Создать оперативную группу, в которую войдут члены уже существующей группы представителей cпецкомиссии МОК по проверке на допинг перед Играми, которая примет критерии, по которым можно допустить к участию в Олимпиаде отдельных российских спортсменов под нейтральным флагом. Таким образом будет соблюден баланс между упомянутыми в заявлении Читайте такжеМОК предложил международным федерациям не отдавать право проведения крупных турниров РоссииМОК "коллективной ответственностью и правом на индивидуальное правосудие", так как действительно "чистые" российские спортсмены не будут сняты с Игр".

Последнее требование содержит цитату из пресс-релиза МОК, выпущенного после доклада независимой комиссии WADA. В этом пресс-релизе было указано, что МОК примет решение о возможной дисквалификации сборной России после того, как изучит не противоречит ли такая мера коллективной ответственности праву каждого спортсмена на индивидуальное правосудие.

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало спортивное сообщество отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, включая Олимпиаду-2016.

Перед этим глава специальной антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен заявил о причастности властей РФ к созданию системы, которая покрывала положительные допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи.