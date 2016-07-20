В России утвердили состав сборной, которая может не поехать на Олимпиаду

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав сборной России на летние Олимпийские игры 2016 года, которые пройдут в Бразилии, сообщается на сайте ОКР.

Всего в состав сборной на Игры были включены 387 спортсменов.

Из них 68 спортсменов являются легкоатлетами. Примечательно, что на данный момент, из всех российских легкоатлетов, на соревнования в Рио-де-Жанейро допущена только одна спортсменка - прыгунья в длину Дарья Клишина. Судьбу остальных решит Спортивний арбитражный суд в Лозанне, который огласит свой вердикт завтра.

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Касательно представителей остальных видов спорта, то их возможное выступление зависит только от решения Международного олимпийского комитета, который может постановить исключить команду в полном составе.

Как сообщал УНИАН, Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) 18 июля представила общественности доклад о расследовании обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Комиссия под руководством Ричарда Макларена заявила, что нашла доказательства поддержки Министерством спорта РФ, ЦСП и ФСБ допинговой программы в российском спорте. Также комиссия потребовала исключить сборную России в полном составе из числа участников Игр-2016.

Впоследствии президент РФ Путин инициировал отставку ряда чиновников РФ, ответственных за антидопинговую программу.