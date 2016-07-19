Сегодня МОК не примет решения об отстранении сборной России от Олимпиады-2016 - СМИ

Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня не примет решения об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Sports.ru, ссылаясь на утверждение журналиста Sky Sports Орлы Ченнауи.

"Насколько нам известно, сегодня МОК не объявит о полной дисквалификации олимпийской сборной России. Скорее всего, будут приняты временные меры против официальных лиц.

Читайте такжеПутин призвал отстранить ряд спортивных чиновников после доклада WADA, кроме МуткоСитуация, в которой оказался МОК, осложняется предстоящим решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по легкоатлетической сборной России. Пока будет выносится этот вердикт, решения о дисквалификации не будет", – написала Ченнауи на своей странице в Twitter.

Как сообщал УНИАН, сегодня исполком МОК проведет телефонную конференцию относительно заявлений, которые были сделаны в отчете независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало спортивное сообщество отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, включая Олимпиаду-2016.

Перед этим глава специальной антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен заявил о причастности властей РФ к созданию системы, которая покрывала положительные допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи.