WADA призвала спортивное сообщество исключить сборную России с Олимпиады-2016

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало спортивное сообщество отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, включая Олимпиаду-2016. Об этом написал на своей странице в Twitter официальный представитель агентства Бен Николс.

"WADA призывает спортивное движение отказать российским спортсменам в участии в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Рио до тех пор, пока не произойдет фундаментальных изменений", - написал Николс.

При этом он добавил, что расследование WADA о допинге в России "открыло самое намеренное и тревожное злоупотребление властью, которое когда-либо было в спорте".

"Допинг-схемы в 30 видах спорта в России означают, что никакой презумпции невиновности по отношению к России больше не может быть", - подчеркнул Николс.

Как ранее сообщал УНИАН, глава специальной антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен заявил о причастности российских властей к созданию системы, которая покрывала положительные допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Вместе с тем, он не стал давать рекомендации относительно отстранения сборной России с Олимпиады-2016.