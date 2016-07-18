Глава спецкомиссии WADA не будет давать рекомендаций относительно участия сборной России на Олимпиаде-2016
Глава специальной антидопинговой комиссии заявил, что его работа состоит лишь в установке фактов.
Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен не будет давать рекомендации по поводу участия сборной России в Олимпиаде-2016, сообщает Championat.com.
"Моя работа - лишь установить факты. Никаких рекомендаций по поводу участия России Олимпийских играх я не давал и не даю. И это не было моей Читайте такжеСегодня WADA может порекомендовать полностью отстранить сборную России от Олимпиады-2016задачей", - сказал Макларен во время пресс-конференции в Торонто.
Перед этим он сообщил о том, что комиссия признала: Министерство спорта РФ при помощи ФСБ контролировало манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи.
"Система была создана по итогам Олимпийских игр-2010 и работала до 2014 года. Это позволило преобразовать отрицательный результат в положительный под надзором заместителя министра спорта, - заявил Макларен.