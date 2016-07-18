Сегодня WADA может порекомендовать полностью отстранить сборную России от Олимпиады-2016

Сегодня на специальной пресс-конференции в Торонто будут озвучены результаты расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по допингу в Сочи-2014, сообщает Sports.ru.

Главой комиссии, которая занималась зимней Олимпиадой, был канадский юрист Ричард Макларен.

Отмечается, что Макларен и WADA не имеют компетенции, чтобы отстранить Россию от Олимпиады-2016. Однако организация может порекомендовать МОК это сделать.

Напомним, расследование началось после заявлений экс-главы московской лаборатории Григория Родченкова о допинге российских спортсменов в Сочи-2014. Он утверждал, что в "допинговую программу" под контролем государства было включено несколько десятков спортсменов – 15 из них взяли на Играх медали.

К Играм Россия разработала смесь анаболических стероидов (метенолон, тренболон и оксандрлон), которые употреблялись спортсменами вместе с алкоголем. Кроме того, по оценкам Родченкова, было заменено не менее сотни «паленых» анализов – образцы мочи в Сочи заменяли на чистые, сданные ранее. Ночью, под освещение одной лампочки, через небольшую дырку в стене лаборатории.