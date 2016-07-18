Международная федерация гимнастики выступила против отстранения России от Олимпиады-2016

Международная федерация гимнастики (FIG) выступила с заявлением по поводу призывов полного отстранения сборной России от Рио-2016. Об этом сообщает Sports.ru, ссылаясь на заявление FIG.

"FIG обеспокоена ростом числа должностных лиц, которые призывает к полному запрету на участие российских спортсменов в Олимпийских играх в Рио. FIG полностью поддерживает политику МОК касаемо нулевой терпимости к допингу, но мы твердо убеждены, что не все российские спортсмены должны быть отстранены и признаны виновными за действия других атлетов и федераций.

Читайте такжеОкончательное решение IAAF: российским легкоатлетам на Олимпиаде в Рио не местоХудожественная и спортивная гимнастика, прыжки на батуте не должны быть наказаны из-за других видов спорта. Прежде, чем последуют любые действия в отношении гимнастов, должны быть предоставлены факты и реальные доказательство применения допинга.

Российские гимнасты проверялись FIG наряду с остальными спортсменами. Поэтому "чистые" атлеты должны иметь возможность выступить на Играх, – говорится в заявлении.

Ранее издание The New York Times сообщило, что антидопинговые агентства по меньшей мере 10 стран планируют обратиться в МОК с требованием отстранить всю сборную России от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Среди стран, которые выступают против участия российских олимпийцев в Бразилии – США, Канада, Испания, Швейцария, Германия и Япония.

Вместе с тем, против дисквалификации России с Олимпиады выступили олимпийские комитеты Греции и Хорватии.