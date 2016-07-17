Проводы Олимпийской сборной Украины состоятся 23 июля на Софиевской площади

В Киеве на Софиевской площади состоятся проводы сборной Украины на ХХХІ летние Олимпийские игры, которые состояться в бразильском Рио-де-Жанейро. Об этом сообщается на странице НОК Украины в социальной сети Facebook.

Мероприятие состоится в следующую субботу, 23 июля, начало - в 18:00.

Читайте такжеСборная Украины установила антирекорд по количеству спортсменов за все время участия в летних Играх"У всех желающих есть уникальная возможность провести "сине-желтую" сборную на важнейшие старты четырелетия, пожелать нашим спортсменам побед, а также стать участником настоящего праздника спорта", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Исполком НОК утвердил состав сборной Украины на Олимпиаду. На данный момент в команде находятся 205 спортсменов в 27 видах спорта, но в ближайшие дни список может быть расширен.