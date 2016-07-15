Исполком НОК утвердил состав сборной Украины на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро

Сегодня во время заседания Исполкома Национального олимпийского комитета был утвержден состав Олимпийской сборной Украины для участия в Играх ХХХІ Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия), сообщает пресс-служба НОК.

Во время пресс-конференции президент НОК Сергей Бубка объявил, что на данный момент состав команды насчитывает 205 спортсменов в 27 видах спорта. Вместе с тем, в листе ожидания международных федераций водных видов спорта и каноэ находятся еще 5 украинских пловцов, а также экипаж мужской байдарки-двойки, которые имеют потенциальные шансы для участия в Играх – соответствующая информация появится в ближайшие дни.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка подробно проинформировал всех присутствующих о процедуре утверждения состава: «12 июля завершился лицензионный отбор. Международные федерации официально подтвердили квоты, завоеванные спортсменами для участия в Играх. После этого состав Олимпийской команды был детально рассмотрен на заседании Экспертного совета по подготовке к Олимпийским играм с участием руководителей федераций по видам спорта и тренеров команд, представителей физкультурно-спортивных обществ, где были проанализированы и жестко соблюдены честноый и прозрачный принцип отбора: в соответствии с национальной и международной системой. По итогам проведения Экспертного совета состав был рекомендован на утверждение Исполкома НОК. Уже послезавтра шеф украинской миссии Нина Уманец отправляется в Рио, где 18 июля будет проходить аккредитация и подтверждение спортивных заявок», - отметил главный олимпиец страны.

По словам Сергея Бубки, каждому спортсмену, чтобы завоевать лицензию и получить право соревноваться с сильнейшими атлетами планеты, нужно было преодолеть крайне сложный квалификационный отбор, который к Играм-2016 стал еще жестче. Тем не менее, впервые Украина будет представлена, в частности, в соревнованиях групп в синхронном плавании, сразу тремя командами в фехтовании, а также гребном слаломе.

Читайте такжеПрезентована форма сборной Украины на Олимпийские игры-2016

Президент НОК также сообщил, что с целью обеспечения надлежащего участия нашей Олимпийской команды в Играх Национальный олимпийский комитет в этом олимпийском цикле оказал финансовую и материальную поддержку федерациям олимпийских видов спорта на подготовку спортсменов в размере свыше 58 миллионов гривен. НОКом обеспечено приобретение инвентаря и оборудования на общую сумму почти 17,5 миллиона гривен.

«Мы имеем полную поддержку и взаимопонимание от наших международных коллег: Международного Олимпийского Комитета, Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов и Европейских Олимпийских Комитетов. Такое взаимопонимание и авторитет Украины в олимпийском движении позволили привлечь дополнительные 20 млн. грн. для обеспечения участия наших спортсменов в ведущих спортивных соревнованиях и тренировочных сборах», - подчеркнул главный олимпиец страны.

Также в рамках сотрудничества с Олимпийской Солидарностью Международного Олимпийского Комитета НОК удалось существенно увеличить количество ежемесячных стипендий для атлетов элитной группы, которые готовятся к Рио. Вместо 15-и стипендий, которые предусматривались для Украины раньше, сначала НОК удалось увеличить их до 30-и, а впоследствии и до 70-и, таким образом охватив значительно больший круг наших ведущих олимпийцев, которые получают ежемесячно стипендии в размере 7,5 тысяч гривен на подготовку к Рио. Общий бюджет этой программы составляет почти 7 млн. грн.

Начиная с 2014 года НОК учредил программу помощи на аренду жилья спортсменам элитной группы и их тренерам, проживающим на территории Донецкой и Луганской областей, АР Крым. Всего по этой программе Олимпийский комитет оказал помощь 23 лицам на сумму более 1,5 млн. грн.

С составом Олимпийской команды можно ознакомиться на официальном сайте НОК Украины.