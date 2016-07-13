В Рио представили официальные плакаты к Олимпиаде-2016 (фото)

Отметим, Летние Олимпийские игры 2016 года пройдут в Бразилии с 5 по 21 августа.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве уже презентовали новую форму украинской сборной на Игры ХХХІ Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.