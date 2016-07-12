Лучший спринтер мира Болт сможет принять участие в Играх-2016

Лучший легкоатлет мира спринтер Усэйн Болт был включен в заявку ямайской олимпийской сборной на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает официальный сайт Игр.

Болт будет заявлен на все свои дистанции - 100 метров, 200 м. и эстафету 4х100 м.

Ранее высказывалось некоторое беспокойство по поводу участия Болта в Играх, после того, как он получил травму подколенного сухожилия на лицензионном турнире к Играм в Ямайке. Тем не менее, ему было предоставлено место в команде после того, как его просьба об освобождении от отборочного турнира по медицинским показателям была удовлетворена Ямайской олимпийской ассоциацией в понедельник (11 июля).

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Усейн Болт - шестикратный олимпийский чемпион. Он выиграл индивидуальные забеги на 100 м. и 200 м., а также в составе эстафеты 4х100 м. в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Спортсмену также принадлежат мировые рекорды на дистанциях 100 и 200 метров.

На данный момент спортсмен постепенно восстанавливается после травмы в Германии, где он проходит курс лечения у спортивного врача Ханса Вильгельма Мюллера.