Ленивец-гимнаст и крокодилы-прыгуны: ВВС сняло впечатляющий ролик к Олимпиаде-2016

13:18, 12 июля 2016
Рио-2016
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Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация ВВС представила впечатляющий мультипликационный ролик в рамках кампании по трансляции Олимпийских игр 2016 года из Рио-де-Жанейро с 5 августа 2016 года.

Скриншот с Youtube

В полутораминутном ролике экзотические животные демонстрируют свои умения в летних олимпийских видах спорта – здесь есть пантеры-бегуны, ленивец-гимнаст, крокодилы-прыгуны в воду и многие другие.

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Действие происходит в лесном массиве Тижука в Рио-де-Жанейро.

Музыкальное сопровождение для ролика сделал британский музыкант Jamie N Commons, специально адаптировав свой хит "Not Gonna Break Me".

Отметим, Летние Олимпийские игры 2016 года, также известные как Игры XXXI Олимпиады, пройдут с 5 по 21 августа в бразильском Рио-де-Жанейро.

Как сообщал УНИАН, 11 июля представили новую форму украинской сборной на Игры ХХХІ Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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