Ленивец-гимнаст и крокодилы-прыгуны: ВВС сняло впечатляющий ролик к Олимпиаде-2016

В полутораминутном ролике экзотические животные демонстрируют свои умения в летних олимпийских видах спорта – здесь есть пантеры-бегуны, ленивец-гимнаст, крокодилы-прыгуны в воду и многие другие.

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Действие происходит в лесном массиве Тижука в Рио-де-Жанейро.

Музыкальное сопровождение для ролика сделал британский музыкант Jamie N Commons, специально адаптировав свой хит "Not Gonna Break Me".

Отметим, Летние Олимпийские игры 2016 года, также известные как Игры XXXI Олимпиады, пройдут с 5 по 21 августа в бразильском Рио-де-Жанейро.

Как сообщал УНИАН, 11 июля представили новую форму украинской сборной на Игры ХХХІ Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.