На пути в Рио: в Киеве презентовали форму олимпийской сборной Украины (фоторепортаж)

Как повідщомляє корреспондент УНИАН, разработал коллекцию известный украинский дизайнер Андре Тан.

Читайте такжеВ Рио представили награды Олимпиады-2016 (видео)

Моделями во время показа олимпийской формы стали ведущие украинские атлеты, члены Олимпийской сборной команды Украины на Играх ХХХІ Олимпиады: чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк, чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, медалистки І Европейских игр по художественной гимнастике Евгения Гомон, Валерия Гудым, Анастасия Возняк, Александра Гридасова, Елена Дмитраш, чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая, призер чемпионата мира по дзюдо Яков Хаммо, призер І Европейских игр по дзюдо Кеджао Ньябали, медалисты чемпионата мира по легкоатлетическому многоборью Анна и Алексей Касьянови, чемпионка мира и Европы по плаванию Дарья Зевина, чемпионка І Юношеских Олимпийских игр по прыжкам в высоту Юлия Левченко, медалистка чемпионата Европы среди юниоров по прыжкам в высоту Ирина Геращенко.