На пути в Рио: в Киеве презентовали форму олимпийской сборной Украины (фоторепортаж)

11:53, 12 июля 2016
Рио-2016
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В Киеве 11 июля представили новую форму украинской сборной на Игры ХХХІ Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Олексій Касьянов, Ганна Мельниченко-Касьянова, Ганна Різатдінова та Георгій Зантарая / facebook.com/olympicua

Как повідщомляє корреспондент УНИАН, разработал коллекцию известный украинский дизайнер Андре Тан.

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Моделями во время показа олимпийской формы стали ведущие украинские атлеты, члены Олимпийской сборной команды Украины на Играх ХХХІ Олимпиады: чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк, чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, медалистки І Европейских игр по художественной гимнастике Евгения Гомон, Валерия Гудым, Анастасия Возняк, Александра Гридасова, Елена Дмитраш, чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая, призер чемпионата мира по дзюдо Яков Хаммо, призер І Европейских игр по дзюдо Кеджао Ньябали, медалисты чемпионата мира по легкоатлетическому многоборью Анна и Алексей Касьянови, чемпионка мира и Европы по плаванию Дарья Зевина, чемпионка І Юношеских Олимпийских игр по прыжкам в высоту Юлия Левченко, медалистка чемпионата Европы среди юниоров по прыжкам в высоту Ирина Геращенко.

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Алексей Касьянов, Анна Мельниченко-Касьянова, Анна Ризатдинова та Георгий Зантарая
Алексей Касьянов, Анна Мельниченко-Касьянова, Анна Ризатдинова та Георгий Зантарая /  © facebook.com/olympicua
Члены сборной по прыжкам в высоту Ирина Геращенко и Юлия Левченко
Члены сборной по прыжкам в высоту Ирина Геращенко и Юлия Левченко /  © facebook.com/olympicua
Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк
Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк /  © facebook.com/olympicua
Шоу-мен и радиоведущий Андрей Джеджула во время презентации
Шоу-мен и радиоведущий Андрей Джеджула во время презентации /  © facebook.com/olympicua
Призер І Европейских игр по дзюдо Кеджао Ньябали
Призер І Европейских игр по дзюдо Кеджао Ньябали /  © facebook.com/olympicua
Чемпионка мира и Европы по плаванию Дарья Зевина
Чемпионка мира и Европы по плаванию Дарья Зевина /  © facebook.com/olympicua
Ведущий презентации Александр Педан
Ведущий презентации Александр Педан /  © facebook.com/olympicua
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Президент НОК Украины Сергей Бубка и министр молодежи и спорта Игорь Жданов во время презентации
Президент НОК Украины Сергей Бубка и министр молодежи и спорта Игорь Жданов во время презентации /  © facebook.com/olympicua
Украинский дизайнер, автор коллекции Андре Тан
Украинский дизайнер, автор коллекции Андре Тан /  © facebook.com/olympicua

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