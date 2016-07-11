Презентована форма сборной Украины на Олимпийские игры-2016

Сегодня состоялась презентация формы украинской сборной на Игры ХХХІ Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Новую олимпийскую коллекцию представили президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, представитель «PEAK Sport» Влад Клочан и автор коллекции Андре Тан.

«Уже через 25 дней стартуют Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. На сегодняшний день 202 украинских спортсмена завоевали право представлять нашу страну на Играх-2016. На таком ответственном для каждого спортсмена старте как Олимпийские игры не бывает мелочей. Как говорят, встречают по одежке. Поэтому очень приятно, что в Рио наши олимпийцы будут прекрасно выглядеть и чувствовать себя комфортно», - отметил Сергей Бубка.

Президент НОК от имени Олимпийской семьи Украины поблагодарил компанию «PEAK Sport» за поддержку олимпийского движения Украины и наших спортсменов и выразил слова благодарности талантливому дизайнеру Андре Тану за создание парадной формы для украинских атлетов.

«На торжественной церемонии открытия первых в истории Европейских игр в Баку-2015 многие международные эксперты признали нашу команду одной из лучших среди всех стран-участниц. Форма «PEAK Sport» всегда привлекает большое внимание и Оргкомитетов Юношеских Олимпийских игр, Европейских игр, Европейских юношеских олимпийских фестивалей, о чем свидетельствуют многочисленные яркие фотографии и видео нашей команды на их официальных ресурсах», - отметил главный олимпиец страны.

Моделями во время специально организованного показа выступили ведущие украинские атлеты, члены Олимпийской сборной команды Украины на Играх ХХХІ Олимпиады: чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк, чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, медалистки І Европейских игр по художественной гимнастике Евгения Гомон, Валерия Гудым, Анастасия Возняк, Александра Гридасова, Елена Дмитраш, чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая, призер чемпионата мира по дзюдо Яков Хаммо, призер І Европейских игр по дзюдо Кеджао Ньябали, медалисты чемпионата мира по легкоатлетическому многоборью Анна и Алексей Касьяновы, чемпионка мира и Европы по плаванию Дарья Зевина, чемпионка I Юношеских Олимпийских игр по прыжкам в высоту Юлия Левченко, медалистка чемпионата Европы среди юниоров в прыжках в высоту Ирина Геращенко.

Созданная в национальных цветах, спортивная коллекция изготовлена с использованием передовых современных технологий производства. Оптимальное сочетание натуральных и синтетических материалов экипировки способствует циркуляции воздуха и поддержанию высокого уровня комфорта.

Учитывая специфику климатических условий Бразилии, коллекция состоит из приспособленных к различным погодным условиям комплектов спортивной и повседневной формы.

Специально для этой коллекции Андре Тан разработал оригинальный принт, который он запатентовал и назвал «Бриллиантовая Украина». Этот принт отражает всю многогранность нашей страны и символизирует Украину, грани которого переливаются желто-голубыми цветами.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры-2016 состоятся в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.