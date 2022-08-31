В четверг, 1 сентября, состоится прессконференция представителей футбольных клубов "Динамо", "Днепр-1", "Металлист", "Заря", "Рух" по ситуации вокруг трансляции домашних матчей указанных клубов в рамках УПЛ. Прессконференция пройдет в онлайн-режиме в ZOOM, среди спикеров:
- Андрей Русол, исполнительный директор СК "Днепр-1"
- Станислав Оганов, генеральный директор ФК "Заря"
- Александр Ворошилов, генеральный директор ФК "Металлист"
- Сергей Мохник, заместитель генерального директора ФК "Динамо" Киев
- Игорь Дедишин, генеральный директор ФК "Рух"
Вопросы, которые будут обсуждать спикеры:
- Почему футбольными клубами не был поддержан так называемый единый телевизионный пул трансляторов, о котором коммуницирует УПЛ;
- Кому принадлежат права на трансляцию матчей ФК;
- Почему и на каких началах 1+1 media осуществляет трансляцию заявленных матчей;
- Оценка ситуации, которая сложилась в публичном пространстве относительно трансляций матчей.
Конференция начнется в 14:00 и продлится час. Для участия в конференции приглашаются журналисты украинских спортивных изданий и представители СМИ, которые освещают тематику спорта. Необходима предварительная аккредитация в форме по этой ссылке. Прием заявок на аккредитацию завершится завтра, 1 сентября, в 11:00. Ссылка на трансляцию пресс-конференции будет выслана на электронную почту перед началом события.
Слава Украине!