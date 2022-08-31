В четверг, 1 сентября, состоится прессконференция представителей футбольных клубов "Динамо", "Днепр-1", "Металлист", "Заря", "Рух" по ситуации вокруг трансляции домашних матчей указанных клубов в рамках УПЛ. Прессконференция пройдет в онлайн-режиме в ZOOM, среди спикеров:

Андрей Русол, исполнительный директор СК "Днепр-1"

Станислав Оганов, генеральный директор ФК "Заря"

Александр Ворошилов, генеральный директор ФК "Металлист"

Сергей Мохник, заместитель генерального директора ФК "Динамо" Киев

Игорь Дедишин, генеральный директор ФК "Рух"

Вопросы, которые будут обсуждать спикеры:

Почему футбольными клубами не был поддержан так называемый единый телевизионный пул трансляторов, о котором коммуницирует УПЛ;

Кому принадлежат права на трансляцию матчей ФК;

Почему и на каких началах 1+1 media осуществляет трансляцию заявленных матчей;

Оценка ситуации, которая сложилась в публичном пространстве относительно трансляций матчей.

Конференция начнется в 14:00 и продлится час. Для участия в конференции приглашаются журналисты украинских спортивных изданий и представители СМИ, которые освещают тематику спорта. Необходима предварительная аккредитация в форме по этой ссылке. Прием заявок на аккредитацию завершится завтра, 1 сентября, в 11:00. Ссылка на трансляцию пресс-конференции будет выслана на электронную почту перед началом события.

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