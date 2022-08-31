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В четверг, 1 сентября, состоится прессконференция представителей футбольных клубов "Динамо", "Днепр-1", "Металлист", "Заря", "Рух" по ситуации вокруг трансляции домашних матчей указанных клубов в рамках УПЛ. Прессконференция пройдет в онлайн-режиме в ZOOM, среди спикеров: 

  • Андрей Русол, исполнительный директор СК "Днепр-1"
  • Станислав Оганов, генеральный директор ФК "Заря"
  • Александр Ворошилов, генеральный директор ФК "Металлист"
  • Сергей Мохник, заместитель генерального директора ФК "Динамо" Киев
  • Игорь Дедишин, генеральный директор ФК "Рух" 

Вопросы, которые будут обсуждать спикеры:

  • Почему футбольными клубами не был поддержан так называемый единый телевизионный пул трансляторов, о котором коммуницирует УПЛ;
  • Кому принадлежат права на трансляцию матчей ФК;
  • Почему и на каких началах 1+1 media осуществляет трансляцию заявленных матчей;
  • Оценка ситуации, которая сложилась в публичном пространстве относительно трансляций матчей.

Конференция начнется в 14:00 и продлится час. Для участия в конференции приглашаются журналисты украинских спортивных изданий и представители СМИ, которые освещают тематику спорта. Необходима предварительная аккредитация в форме по этой ссылке. Прием заявок на аккредитацию завершится завтра, 1 сентября, в 11:00. Ссылка на трансляцию пресс-конференции будет выслана на электронную почту перед началом события. 

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