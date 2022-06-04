Она одержала победу в Открытом чемпионате Франции по теннису "Roland Garros".

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швентек высказалась в поддержку Украины после победы в Открытом чемпионате Франции по теннису "Roland Garros".

Фрагмент ее выступления опубликовала пресс-служба чемпионата.

Спортсменка обыграла американскую теннисистку Кори Гауфф со счетом 6:1, 6:3, одержав победу в турнире во второй раз.

В своей победной речи она сказала, что надеялась, что к этому выступлению ситуация в Украине улучшится. Ига отметила, что постарается поддерживать Украину и дальше.

"Я хотела бы сказать еще несколько слов об Украине. Будьте сильными, потому что война все еще продолжается. После моего первого заявление в Дохе я надеялась, что ситуация станет лучше, и я все еще не теряю надежду и буду поддерживать вас", - отметила спортсменка.

Зал встретил ее выступление бурными овациями.

Напомним, что ранее ATP и WTA лишили Wimbledon рейтинговых очков из-за запрета российским и белорусским теннисистам выступить на турнире.

Ига Швентек заявила, что ей наплевать на это решение.

"Польша поддерживает Украину, война ведется недалеко от границы моей страны. Мои рейтинговые очки не имеют значения в этой ситуации. Меня волнует война, а не очки", - высказалась девушка.

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