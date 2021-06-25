Марк Маркес разогнался до 137 км/ч и потерял управление.

Мотогонщик Марк Маркес чудом не стал жертвой трагедии. Знаменитый испанец попал в страшную аварию во время тренировочной практики FP2 в Ассене (Германия).

Титулованный пилот на скорости 137 км/ч не смог справиться с управлением транспорта и взлетел в воздух. К счастью, он уцелел и обошелся без травм, хоть и совершил несколько болезненных переворотов на асфальте.

"К завтрашнему дню у меня будут синяки, но, к счастью, я не пострадал, и продолжить борьбу мне будет не трудно. Мне повезло, что я выбрался из такого падения невредимым, потому что легко получить травму, когда взлетаешь в воздух", - прокомментировал аварию Маркес.

Стоит отметить, что Маркес установил в мотоспорте кучу рекордов, а также является шестикратным чемпионом мира в классе MotoGP.

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Автор: Артем Будрин