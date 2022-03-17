Дарья Белодед получает в соцсетях отвратительные сообщения от россиян.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 Дарья Белодед рассказала о зазомбированных россиянах, которые присылают ей в соцсетях жуткую брань.

Об этом Белодед рассказала Даше Савиной во время прямого эфира в Instagram.

"Мне каждый день пишут какую-то гадость. Что я тварь, что я конченая. Очень много гадости мне пишут. Причем и российские спортсмены, даже российские дети. Это так смешно выглядит, что они позволяют себе такое писать, так оскорблять, так выражаться. Это просто зомбированные люди, которые верят в то, что им вливают в уши, и так выливают всю эту грязь. Лучше уж молчать, чем так нагло и бесчеловечно выливать эту грязь на людей, которые борются и хотят, чтобы в их стране все было хорошо.

Некоторым я отвечала, без обидных слов. Когда тебе пишут ложь, тебе хочется доказать, что это не так, что это их страна вторглась в Украину. Хочется открыть людям глаза, ведь они просто не верят. Не понимаю, как эта система у них работает, что люди годами зомбированы. Хочется этими постами, ответами и сторис показать, как здесь на самом деле, как у нас умирают люди, как гибнут дети, как разрушаются дома и города.

Но это все бесполезно, они имеют свое какое-то непонятное мнение, которое очень отличается от мнения всего мира и нас. Это их дело. Сейчас они будут сидеть без Инстаграмма, смотреть свое телевидение и верить во всю эту чушь", – сказала Белодед.

Бронзовая медаль Белодед на Олимпиаде в Токио