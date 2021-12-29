Стаховский считает, что каждый спортсмен, который едет выступать в РФ, может поймать много негатива.

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский поделился своим отношением к украинским спортсменам, которые ездят выступать в Россию и рассказал о своем отношениях с Анатолием Тимощуком и Ярославом Ракицким.

По мнению Стаховского, спортсмены, которые готовятся за государственные деньги, не могут выступать в РФ, а те кто сам финансирует свою карьеру, принимают решение сами. В любом случае, как сказал теннисист, все, кто выбирает поехать в Россию, столкнутся с огромным количеством негатива в свою сторону и должны быть готовы к таким последствиям.

"Нормально. Это их решение – со спортивной стороны. Каждый сам принимает решение и ведет свою карьеру. Если спортсмен, готовящийся за государственные деньги, ему платится какая-то зарплата или стипендия – это одно дело. А когда спортсмен всю жизнь не получал поддержки, кроме Олимпийских циклов и за медали, он сам ведет свою карьеру и ее финансирует. В таком случае он имеет право решать ехать туда или нет, но должен также понимать последствия своего решения. Потому что последствия точно будут.

Читайте такжеМоменты, когда мы доказали свое величие: 10 главных спортивных побед Украины в 2021 годуКогда спортсмен едет выступать в Россию, должен понимать, что может поймать очень много негатива, который скажется на популярности в стране", – сказал Стаховский в интервью Sportarena.

Также экс-первая ракетка Украины прокомментировал свои отношения с футболистами Анатолием Тимощуком и Ярославом Ракицким.

"У меня хорошие отношения с Тимощуком, мы часто общаемся. Это было его решение. Я бы так не поступил. Но когда я был крайний раз в Санкт-Петербурге - это был 2013-й год. Он тогда вернулся туда из "Баварии". Там зашкаливает уровень, на котором его ценят и любят. Это связано с его выступлениям за клуб, с его отношением к команде, к жизни. Он нигде не бухал, постоянно был профессионалом, он общался с фанатами. Поэтому я понимаю, почему он туда поехал. Но в Украине случилось такое отношение к нему, он понимал, на что он идет. Он понимал, что это дорога в одну сторону. До сих пор общаюсь с ним, он все понимает и знает, что в Украине ему дорога закрыта. Его история с иконами? Я даже не знаю, понятия не имею.

Читайте также"В 2014 году смогли москалям дать по рылу": президент украинского футбольного клуба высказался о войне на ДонбассеС Ярославом Ракицким никогда не общался и наверное не хочу. Потому что он из "Шахтера", это логично. Плюс он поехал играть в Россию. Понимаю, что он очень классный футболист, его не хватает в составе сборной Украины. Но он сделал свой выбор и он несет за него ответственность", - рассказал Стаховский.

Сергей Стаховский: достижения в карьере