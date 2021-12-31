Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва рассказал, что известный украинский спортсмен Георгий Зантарая завершает профессиональную карьеру.
В интервью XSPORT наставник национальной команды подвел итоги 2021 года и заявил, что для многолетнего лидера сборной Олимпиада в Токио стала последним соревнованиям высокого уровня.
"Завершает карьеру наш многолетний лидер сборной Георгий Зантарая. Наверное, Олимпийские игры были его последними соревнованиями высокого уровня. К сожалению, ему не удалось завоевать настолько желанную олимпийскую медаль. Но все-таки возраст сказался – в Токио ему уже было 33 года. Это очень большой возраст для такой категории. Перенос Олимпиады на один год также не пошел на пользу Георгию.
Но за собой Георгий оставил очень сильную команду спортсменов, которые тренировались с ним, выросли благодаря ему", – сказал Дуброва.
Читайте такжеМоменты величия: 10 главных спортивных побед Украины в 2021 годуГеоргий Зантарая: чем известен
- Зантарая является чемпионом мира 2009 года, вице-чемпионом Европы-2009, обладателем золотой медали Европейских игр-2019.
- Всего за карьеру Зантарая выиграл 33 медали разного калибра на международном уровне.
- Зантарая - единственный украинский дзюдоист, выигравший титул чемпиона мира по дзюдо.
- Национальный олимпийский комитет Украины дважды (в августе 2009 года и мае 2011 года) признавал Георгия лучшим спортсменом страны.
- На Олимпиаде-2020 в Токио украинец остановился в 1/8 финала после поражения словенцу Адриану Гомбочу. В послужном списке Георгия нет никакой олимпийской медали.
- С 2020 года Зантарая начал политическую карьеру, являясь депутатом Киевского городского совета от партии "Слуга народа".