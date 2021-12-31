За карьеру Георгий Зантарая выиграл 33 медали разного калибра на международном уровне.

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва рассказал, что известный украинский спортсмен Георгий Зантарая завершает профессиональную карьеру.

В интервью XSPORT наставник национальной команды подвел итоги 2021 года и заявил, что для многолетнего лидера сборной Олимпиада в Токио стала последним соревнованиям высокого уровня.

"Завершает карьеру наш многолетний лидер сборной Георгий Зантарая. Наверное, Олимпийские игры были его последними соревнованиями высокого уровня. К сожалению, ему не удалось завоевать настолько желанную олимпийскую медаль. Но все-таки возраст сказался – в Токио ему уже было 33 года. Это очень большой возраст для такой категории. Перенос Олимпиады на один год также не пошел на пользу Георгию.

Но за собой Георгий оставил очень сильную команду спортсменов, которые тренировались с ним, выросли благодаря ему", – сказал Дуброва.

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