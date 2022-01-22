Ольга Саладуха попрощалась с профессиональным спортом.

Известная украинская легкоатлетка и депутат Верховной Рады Ольга Саладуха официально объявила о завершении спортивной карьеры.

О своем решении спортсменка сообщила на личной странице в Facebook.

"Сегодня был невероятный день. Соревнования на "Кубке Белой пантеры" и мое прощание с профессиональным спортом прошли.

Столько эмоций и впечатлений за столь короткое время давно не испытывала. На уровне ощущений это можно сравнить разве что с чемпионатом мира или Олимпиадой.

Я благодарю всех, кто был рядом. Моих друзей-спортсменов Жана Беленюка, Дарью Белодид, Георгия Зантарая, Юлию Левченко, Ирину Геращенко, Наталью Добрынскую, Анну Рыжикову, Викторию Ткачук, Ирину Лищинскую и многих других.

Читайте такжеНОК Украины утвердил список спортсменов, которые отправятся на зимнюю Олимпиаду-2022Благодарность коллегам Дмитрию Разумкову, Андрею Кожемякину, Георгию Мазурашу, Ирине Борзовой, Василию Мокану, Комитету Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта и министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту.

Особая благодарность Анатолию Григорьевичу Бойко – тренеру на всю жизнь. Мои победы – это его труд, его талант, вера в мое будущее.

Немного грустно, что завершилась целая эпоха в жизни. Но я вдохновлена юными спортсменами и спортсменками, принявшими участие в наших соревнованиях.

Они – наша надежда и наша гордость. Они прославят страну и реализуют свои таланты. Они – будущее украинской легкой атлетики. А мы еще раз встретимся на спортивных аренах в разных уголках страны.

Я ухожу из профессионального спорта, но он и дальше для меня родной. Всегда чем смогу помогу спортсменам, нуждающимся в поддержке.

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Переворачиваю новую страницу в жизни, но на ней также заглавными буквами написано "Спорт", – написала Саладуха.

Ольга Саладуха: главные достижения