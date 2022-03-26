Елена Костевич завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по пулевой стрельбе.

В Норвегии проходит чемпионат Европы по стрельбе из пистолета. 36-летняя украинка Елена Костевич завоевала золотую награду в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров.

Чемпионат Европы. Стрельба из пневматического пистолета. 10 метров. Женщины

1. Елена Костевич (Украина)

2. Зорана Арунович (Сербия)

3. Сильвия Штайнер (Австрия)

Костевич уже была чемпионкой Европы в 2015 и 2016 годах. Всего на счету Костевич 5 серебряных наград чемпионатов Европы и 4 бронзовые.

Елена Костевич: достижения в карьере

Елена имеет 4 олимпийские медали: золото в Афинах-2004, две бронзы в Лондоне-2012 и одну бронзу в Токио-2020.

Костевич также была дважды чемпионкой мира - в 2002 и 2018 годах.

Среди украинок больше олимпийских медалей, чем у Костевич, только у Яны Клочковой.

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