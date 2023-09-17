Бывшая американская теннисистка Эшли Харклроуд порадовала подписчиков своего Инстаграма фотографией, на которой она позирует полностью обнаженной.
Для поклонников 38-летней Эшли это не стало большой неожиданностью, ведь она и раньше частенько радовала фанов откровенными фото в купальниках.
Харклроуд вошла в историю в 2008 году как первая действующая теннисистка, снявшаяся топлесс для журнала Playboy, а через четыре года завершила спортивную карьеру.
Отметим, что Харклроуд за время своей карьеры заходила в топ-40 одиночного рейтинга, одержав победы на восьми турнирах ITF, а на юниорском уровне даже выиграла парный разряд на Уимблдоне.
Ранее Харклроуд уже показывала интимные фото.