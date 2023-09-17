Эшли Харклроуд сфотографировалась у себя в ванной комнате.

Бывшая американская теннисистка Эшли Харклроуд порадовала подписчиков своего Инстаграма фотографией, на которой она позирует полностью обнаженной.

Для поклонников 38-летней Эшли это не стало большой неожиданностью, ведь она и раньше частенько радовала фанов откровенными фото в купальниках.

Харклроуд вошла в историю в 2008 году как первая действующая теннисистка, снявшаяся топлесс для журнала Playboy, а через четыре года завершила спортивную карьеру.

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Отметим, что Харклроуд за время своей карьеры заходила в топ-40 одиночного рейтинга, одержав победы на восьми турнирах ITF, а на юниорском уровне даже выиграла парный разряд на Уимблдоне.

Ранее Харклроуд уже показывала интимные фото.

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