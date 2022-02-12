Завершились соревнования 8-го дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
В субботу, 12 февраля, было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта.
Украинская команда по-прежнему продолжает оставаться без медалей на ОИ-2022.
В восьмой день соревнований на старт вышли 13 представителей сборной Украины, выступивших в бобслее, лыжных гонках, биатлоне, прыжках с трамплина и фигурном катании.
Среди результатов дня стоит отметить выступление украинских биатлонистов. Сразу двоим представителям Украины удалось финишировать в топ-15 мужского спринта по биатлону. Дмитрий Пидручный к финишу пришел 13-м, Артем Прима - 15-м.
Олимпийские игры 2022. Результаты выступлений украинцев, 12 февраля
Бобслей. Монобоб. Женщины. Официальная тренировка. 5-й заезд
- Лидия Гунько - 19 место
Бобслей. Монобоб. Женщины. Официальная тренировка. 6-й заезд
- Лидия Гунько - 18 место
Лыжные гонки. Командные состязания. Эстафета 4х5 км. Женщины
- Сборная Украины - не финишировала, сняли как круговых
Биатлон. Спринт. 10 км. Мужчины
- Дмитрий Пидручный - 13 место
- Артем Прима - 15 место
- Антон Дудченко - 60 место
- Богдан Цымбал - 66 место
Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины. Пробный этап
- Виталий Калиниченко - 46 место
- Евгений Марусяк - 49 место
Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины. Основной этап
- Виталий Калиниченко - 44 место
- Евгений Марусяк - 50 место
Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец
- Александра Назарова / Максим Никитин - 20-е место, квалифицировались в произвольную программу
Среди результатов других спортсменов, выделим выступление сноубордистов из США Ника Баумгартнера и Линдси Джекобеллис. Они выиграли "золото" Олимпиады-2022 в сноуборд-кроссе и стали самой старшей парой участников, выигравших "золотые" награды. На двоих американцам 76 лет. Баумгартнеру - 40 лет, а Джекобеллис - 36 лет.
Также отметим китайского спортсмена Гао Тиньюя, который с олимпийским рекордом выиграл "золото" ОИ-2022 в конькобежном спорте среди мужчин на дистанции 500 метров.
Олимпийские игры 2022. Все результаты 12 февраля
Сноуборд. Борд-кросс. Смешанные команды
- США
- Италия
- Канада
Лыжные гонки. Эстафета. Женщины
- ОКР
- Германия
- Швеция
Конькобежный спорт. 500 м. Мужчины
- Гао Тиньюй (Китай)
- Ча Мин Кю (Южная Корея)
- Ватару Морисиг (Япония)
Биатлон. Спринт. Мужчины
- Йоханнес Бе (Норвегия)
- Кентен Фийон-Майе (Франция)
- Тарьей Бе (Норвегия)
Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины
- Мариус Линдвик (Норвегия)
- Рею Кобаяси (Япония)
- Карл Гайгер (Германия)
Скелетон. Женщины
- Ханна Найзе (Германия)
- Жаклин Нарракотт (Австралия)
- Кимберли Босс (Нидерланды)
Лидером в общем зачете является Германия (8 золотых, 5 серебряных медалей и 1 бронзовая). В топ-3 медальной таблицы Олимпиады также входят Норвегия (8–3–6) и США (5–5–1).
Медальный зачет после 8-го дня, 12 февраля
Олимпиада-2022: главное
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
- Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Результаты украинцев за 11 февраля здесь.