Дмитрий Пидручный / фото REUTERS

Завершились соревнования 8-го дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

В субботу, 12 февраля, было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта.

Украинская команда по-прежнему продолжает оставаться без медалей на ОИ-2022.

В восьмой день соревнований на старт вышли 13 представителей сборной Украины, выступивших в бобслее, лыжных гонках, биатлоне, прыжках с трамплина и фигурном катании.

Среди результатов дня стоит отметить выступление украинских биатлонистов. Сразу двоим представителям Украины удалось финишировать в топ-15 мужского спринта по биатлону. Дмитрий Пидручный к финишу пришел 13-м, Артем Прима - 15-м.

Олимпийские игры 2022. Результаты выступлений украинцев, 12 февраля

Бобслей. Монобоб. Женщины. Официальная тренировка. 5-й заезд

  • Лидия Гунько - 19 место

Бобслей. Монобоб. Женщины. Официальная тренировка. 6-й заезд

  • Лидия Гунько - 18 место

Лыжные гонки. Командные состязания. Эстафета 4х5 км. Женщины

  • Сборная Украины - не финишировала, сняли как круговых

Биатлон. Спринт. 10 км. Мужчины

  • Дмитрий Пидручный - 13 место
  • Артем Прима - 15 место
  • Антон Дудченко - 60 место
  • Богдан Цымбал - 66 место

Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины. Пробный этап

  • Виталий Калиниченко - 46 место
  • Евгений Марусяк - 49 место

Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины. Основной этап

  • Виталий Калиниченко - 44 место
  • Евгений Марусяк - 50 место

Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец

  • Александра Назарова / Максим Никитин - 20-е место, квалифицировались в произвольную программу

Среди результатов других спортсменов, выделим выступление сноубордистов из США Ника Баумгартнера и Линдси Джекобеллис. Они выиграли "золото" Олимпиады-2022 в сноуборд-кроссе и стали самой старшей парой участников, выигравших "золотые" награды. На двоих американцам 76 лет. Баумгартнеру - 40 лет, а Джекобеллис - 36 лет.

Ник Баумгартнер и Линдси Джекобеллис / фото REUTERS

Также отметим китайского спортсмена Гао Тиньюя, который с олимпийским рекордом выиграл "золото" ОИ-2022 в конькобежном спорте среди мужчин на дистанции 500 метров.

Олимпийские игры 2022. Все результаты 12 февраля

Сноуборд. Борд-кросс. Смешанные команды

  • США
  • Италия
  • Канада

Лыжные гонки. Эстафета. Женщины

  • ОКР
  • Германия
  • Швеция

Конькобежный спорт. 500 м. Мужчины

  • Гао Тиньюй (Китай)
  • Ча Мин Кю (Южная Корея)
  • Ватару Морисиг (Япония)

Биатлон. Спринт. Мужчины

  • Йоханнес Бе (Норвегия)
  • Кентен Фийон-Майе (Франция)
  • Тарьей Бе (Норвегия)

Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины

  • Мариус Линдвик (Норвегия)
  • Рею Кобаяси (Япония)
  • Карл Гайгер (Германия)

Скелетон. Женщины

  • Ханна Найзе (Германия)
  • Жаклин Нарракотт (Австралия)
  • Кимберли Босс (Нидерланды)

Лидером в общем зачете является Германия (8 золотых, 5 серебряных медалей и 1 бронзовая). В топ-3 медальной таблицы Олимпиады также входят Норвегия (8–3–6) и США (5–5–1).

Медальный зачет после 8-го дня, 12 февраля

olympics.com

Олимпиада-2022: главное

  • Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
  • Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
  • Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
  • Результаты украинцев за 11 февраля здесь.