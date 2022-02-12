Двое украинцев финишировали в топ-15 мужского спринта по биатлону.

Завершились соревнования 8-го дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

В субботу, 12 февраля, было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта.

Украинская команда по-прежнему продолжает оставаться без медалей на ОИ-2022.

В восьмой день соревнований на старт вышли 13 представителей сборной Украины, выступивших в бобслее, лыжных гонках, биатлоне, прыжках с трамплина и фигурном катании.

Среди результатов дня стоит отметить выступление украинских биатлонистов. Сразу двоим представителям Украины удалось финишировать в топ-15 мужского спринта по биатлону. Дмитрий Пидручный к финишу пришел 13-м, Артем Прима - 15-м.

Олимпийские игры 2022. Результаты выступлений украинцев, 12 февраля

Бобслей. Монобоб. Женщины. Официальная тренировка. 5-й заезд

Лидия Гунько - 19 место

Бобслей. Монобоб. Женщины. Официальная тренировка. 6-й заезд

Лидия Гунько - 18 место

Лыжные гонки. Командные состязания. Эстафета 4х5 км. Женщины

Сборная Украины - не финишировала, сняли как круговых

Биатлон. Спринт. 10 км. Мужчины

Дмитрий Пидручный - 13 место

Артем Прима - 15 место

Антон Дудченко - 60 место

Богдан Цымбал - 66 место

Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины. Пробный этап

Виталий Калиниченко - 46 место

Евгений Марусяк - 49 место

Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины. Основной этап

Виталий Калиниченко - 44 место

Евгений Марусяк - 50 место

Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец

Александра Назарова / Максим Никитин - 20-е место, квалифицировались в произвольную программу

Среди результатов других спортсменов, выделим выступление сноубордистов из США Ника Баумгартнера и Линдси Джекобеллис. Они выиграли "золото" Олимпиады-2022 в сноуборд-кроссе и стали самой старшей парой участников, выигравших "золотые" награды. На двоих американцам 76 лет. Баумгартнеру - 40 лет, а Джекобеллис - 36 лет.

Также отметим китайского спортсмена Гао Тиньюя, который с олимпийским рекордом выиграл "золото" ОИ-2022 в конькобежном спорте среди мужчин на дистанции 500 метров.

Олимпийские игры 2022. Все результаты 12 февраля

Сноуборд. Борд-кросс. Смешанные команды

США

Италия

Канада

Лыжные гонки. Эстафета. Женщины

ОКР

Германия

Швеция

Конькобежный спорт. 500 м. Мужчины

Гао Тиньюй (Китай)

Ча Мин Кю (Южная Корея)

Ватару Морисиг (Япония)

Биатлон. Спринт. Мужчины

Йоханнес Бе (Норвегия)

Кентен Фийон-Майе (Франция)

Тарьей Бе (Норвегия)

Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины

Мариус Линдвик (Норвегия)

Рею Кобаяси (Япония)

Карл Гайгер (Германия)

Скелетон. Женщины

Ханна Найзе (Германия)

Жаклин Нарракотт (Австралия)

Кимберли Босс (Нидерланды)

Лидером в общем зачете является Германия (8 золотых, 5 серебряных медалей и 1 бронзовая). В топ-3 медальной таблицы Олимпиады также входят Норвегия (8–3–6) и США (5–5–1).

Медальный зачет после 8-го дня, 12 февраля

Олимпиада-2022: главное