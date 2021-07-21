Лилия Подкопаева достигла невиданных высот в спортивной гимнастике.

Лилия Подкопаева в спортивной гимнастике достигла всех возможных титулов. В этом году она отмечает 25 лет своего триумфа на Олимпиаде в Атланте.

Как Лилия шла к своему самому главному пьедесталу и почему Атланта для нее и сейчас - золотая, говорится в сюжете ТСН "Золотой фонд".

Подкопаевой 42 года, она - абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике, абсолютная чемпионка Европы, олимпийская чемпионка Игр в Атланте, мама троих детей.

Читайте такжеЛилия Подкопаева вакцинировалась от COVID-19 В СШАСейчас Лилия живет на две страны - Украину и США. Гимнастка вспоминает, что в гимнастику ее привели в детстве, чтобы направить ее энергию в правильное русло.

Подкопаева рассказывает о своих ощущениях после триумфа на Олимпиаде: "Огромное счастье и безумная пустота, ведь бабушка не увидела этого".

Уйти из спорта - это был еще один экзамен для нее. "Эмоционально это был очень тяжелый период в моей жизни", - делится Лилия. Позже была свадьба с Тимофеем Нагорным, усыновление ребенка и рождение собственного.

Затем было участие Подкопаевой в "Танцах со звездами" и победа в этом шоу. Позже - развод и снова женитьба, рождение дочери. Сейчас она проводит мастер-классы для девочек.

"Ее называют золотая Лилия, потому что в ней сошлось все - характер и бойцовская воля", - заключают журналисты.

Чем известна Лилия Подкопаева?

Лилия Подкопаева - украинская спортсменка (спортивная гимнастика). Заслуженная мастерица спорта Украины (1994). Судья международной категории.

Обладательница Кубка Европы (1995); имеет 45 золотых, 21 серебряных и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996).

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Автор: Ольга Робейко