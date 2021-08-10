Больше всех досталось украинской судье Наталье Ереминой.

После проигрыша россиянки Дины Авериной представительнице Израиля Линой Ашрам поражение в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 на арбитров посыпались негативные комментарии и даже угрозы. Болельщики очень болезненно восприняли второе место российской гимнастки.

Об этом рассказала Лидия Виноградная в Facebook.

После финала Олимпийский комитет РФ обнародовал имена судей, "благодаря которым весь мир увидел слезы боли Авериных". Всего выступление оценивали 15 судей, в том числе и украинка Наталья Еремина. В результате недовольные болельщики завалили судей в соцсетях негативными комментариями и даже прибегли к угрозам, из-за чего некоторые арбитры закрыли свои аккаунты.

К украинке Лидии Виноградной, которая работает судьей соревнований с 2007 года, за объяснением обратилась гимнастка Анна Ризатдинова. Виноградная разъяснила причины проигрыша российской спортсменки и даже на эту тему вышла статья, но болельщиков это не остановило.

Читайте такжеВпервые в истории спортивные гимнасты не принесли Украине медаль на Олимпийских играх"Я должна была высказаться и, просто сняв видео с Анной Ризатдиновой, получила столько ненависти, как будто я убила кого-то из пистолета. Люди желают мне смерти", – отметила украинка.

При этом девушка поддержала Наталью Еремину и указала, что ее хейтят только из-за того, что она из Украины.

"Наибольшую ненависть вызывает наша судья Наталья Еремина только потому, что она украинка. Как будто украинский паспорт автоматически делает тебя более лукавой в отношении россиянок. Мы ценим российских гимнасток, они великие спортсменки, и мы также уважаем их тренеров и судей", - подытожила Виноградная.

Как ранее сообщал УНИАН, гимнастки из команды ОКР не смогли завоевать золото в личном многоборье на Олимпиаде в Токио. В борьбе за золотую медаль россиянка Дина Аверина, которая считалась фавориткой соревнований, уступила израильтянке Линой Ашрам.

После решающего выступления представительницы ОКР был подан протест на ее оценку, но судьи отклонили его. Таким образом, Аверина уступила 0,150 балла в итоговом зачете.

Автор: Анастасия Горбачева