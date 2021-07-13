Появление незваного гостя не помогло Илье Марченко одержать победу.

Поединок турнира АТР в американском Ньюпорте запомнился курьезным эпизодом. Первая ракетка Украины Илья Марченко (сейчас №156 мирового рейтинга) играл против бывшей пятой ракетки мира Кевина Андерсона (сейчас №113 мирового рейтинга).

Во время игры спортсменов на корт прискакал заяц. Животное село на линии, а потом начало искать выход с арены. Линейный судья попытался поймать пушистого, но тот ловко убежал.

Матч 1/16 финала Марченко проиграл со счетом 7:5, 6:3. Представитель Южно-Африканской Республики Андерсон пошагал дальше по сетке. В 1/8 финала его уже ждет австриец Офнер Себастиан.

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Автор: Артем Будрин