Защитник Мариуполя после ампутации и плена стал тренером по посттравматическому росту для ветеранов

Защитник Мариуполя Роман Мещеряков, принимавший участие в героической обороне города, получил тяжелые ранения и побывал в российском плену, благодаря проекту Рината Ахметова "Сердце Азовстали" обучается на тренера по посттравматическому росту, чтобы помогать другим ветеранам.

В начале полномасштабного вторжения семья Романа находилась в Мариуполе. Сам защитник оборонял город с воды, патрулируя акваторию Азовского моря, впоследствии выполнял задачи непосредственно в городе и участвовал в уличных боях. Во время одного из боев Роман получил первое тяжелое ранение - у него были сломаны девять ребер. Во время прорыва на "Азовсталь" в результате минометного обстрела он потерял часть руки и был прооперирован в полевых условиях.

После выхода из "Азовстали" Роман Мещеряков попал в российский плен, где пробыл шесть недель. 29 июня 2022 года его освободили во время первого обмена ранеными военнослужащими.

Видео дня

После реабилитации защитник активно занимается спортом, участвует в ветеранских соревнованиях и учится, чтобы работать ментором по посттравматическому росту и помогать своим побратимам. В частности, Роман является ментором в спортивных кружках "Сердца Азовстали".

"Я осознал, что жизнь не закончилась, нужно двигаться дальше. И не просто жить. А, раз у меня получилось так себя преодолеть, то своим опытом подавать пример другим ребятам, кто оказывается в такой же ситуации", - рассказывает Роман.

Защитник на себе проверил, как работает поддержка в формате "равный равному". Важным этапом своего роста он называет знакомство с побратимом Сергеем Дубовым, который привел его в ветеранский спорт и вместе с которым они теперь помогают другим защитникам и защитницам. Именно спорт, по словам Романа, стал для него одним из важнейших инструментов для посттравматического роста.

"Моя мотивация стать тренером ПТР заключается в том, чтобы как можно больше побратимов поверили, что жизнь продолжается, даже с такими травмами, которые у них есть. Но жизнь на этом не заканчивается и продолжается", - отметил Роман Мещеряков.

