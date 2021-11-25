"Веспрем" взял реванш у лучшего клуба Украины.

Запорожский "Мотор" сыграл поединок 8-го тура гандбольной Лиги чемпионов. Украинский клуб на выезде проиграл венгерскому "Веспрему".

Игра завершилась поражением запорожцев со счетом 36:29.

"Веспрем" (Венгрия) - "Мотор" (Украина) - 36:29

"Мотор": Комок, Малашинскас (забил 2 гола), Пуховский (5), Денисов (1), Турченко (1), Молина (0), Кравченко (0), Козакевич (3), Горига (3), Себетич (2), Донцов (1), Касай (0), Васильев (3), Бохан (8), Тютюнник (0), Вьюнник (0)

После этой неудачи "Мотор" опустился в своей группе на шестую позицию. У запорожцев три победы в восьми играх. 1 декабря "Мотор" сыграет дома против "Фленсбурга".

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"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать

"Мотор" в девятый раз в своей истории выступает в Лиге Чемпионов ЕГФ.

В группе B, кроме "Мотора", еще 7 клубов: португальский "Порту", венгерский "Веспрем", польский "Виве Кельце", французский ПСЖ, испанская "Барселона", румынское "Динамо" и немецкий "Фленсбург".

В плей-офф из группы выйдут шесть лучших команд.

Автор: Артем Будрин