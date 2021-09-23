Капитан Мотора Захар Денисов / фото handball.motorsich.com
Запорожский "Мотор" во 2-м туре группового этапа гандбольной Лиги чемпионов на выезде встречался с "Барселоной".
Украинский клуб потерпел достаточно крупное поражение.
"Барселона" - "Мотор" - 36:25 (16:13, 20:12)
"Мотор": Вьюнник, Комок, Малашинскас, Пуховский, Денисов, Тильте, Молина, Кравченко, Козакевич, Донцов, Себетич, Горига, Бурзак, Касай, Васильев, Бохан
Таким образом, у "Мотора" одна победа в двух стартовых матчах группового этапа ЛЧ.
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"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать
- "Мотор" в девятый раз в своей истории выступает в Лиге Чемпионов ЕГФ.
- В группе B, кроме "Мотора", еще 7 клубов: португальский "Порту", венгерский "Веспрем", польский "Виве Кельце", французский ПСЖ, испанская "Барселона", румынское "Динамо" и немецкий "Фленсбург".
- В следующий этап из группы выйдут шесть лучших команд.
Следующий матч в ЛЧ "Мотор" проведет 29 сентября дома против "Виве Кельце".