Запорожский Мотор уступил Барселоне в гандбольной Лиге чемпионов

Чемпион Украины не справился с серьезным соперником во 2-м туре.

Запорожский "Мотор" во 2-м туре группового этапа гандбольной Лиги чемпионов на выезде встречался с "Барселоной". Украинский клуб потерпел достаточно крупное поражение. "Барселона" - "Мотор" - 36:25 (16:13, 20:12) "Мотор": Вьюнник, Комок, Малашинскас, Пуховский, Денисов, Тильте, Молина, Кравченко, Козакевич, Донцов, Себетич, Горига, Бурзак, Касай, Васильев, Бохан Таким образом, у "Мотора" одна победа в двух стартовых матчах группового этапа ЛЧ. Читайте такжеЗапорожский Мотор обыграл Порту и удачно стартовал в гандбольной Лиге чемпионов "Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать "Мотор" в девятый раз в своей истории выступает в Лиге Чемпионов ЕГФ.

В группе B, кроме "Мотора", еще 7 клубов: португальский "Порту", венгерский "Веспрем", польский "Виве Кельце", французский ПСЖ, испанская "Барселона", румынское "Динамо" и немецкий "Фленсбург".

В следующий этап из группы выйдут шесть лучших команд.

Следующий матч в ЛЧ "Мотор" проведет 29 сентября дома против "Виве Кельце". Автор: Антон Дударь

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