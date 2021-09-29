Мотор проиграл дома / фото handball.motorsich.com
Запорожский "Мотор" в 3-м туре гандбольной Лиги чемпионов играл против польского клуба "Виве Кельце".
Матч прошел в Запорожье и завершился минимальным поражением украинского клуба.
"Мотор" - "Виве Кельце" - 25:26 (13:14, 12:12)
"Мотор": Комок, Вьюнник, Молина, Бохан, Бурзак, Васильев, Горига, Денисов, Касай, Козакевич,Кравченко, Малашинскас, Пуховский, Тильте, Турченко, Cебетич.
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Для "Мотора" это второе поражение в трех матчах группового этапа. В первом туре украинский клуб победил "Порту", а во втором уступил "Барселоне".
"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать
- "Мотор" в девятый раз в своей истории выступает в Лиге чемпионов ЕГФ.
- В группе B, кроме "Мотора", еще 7 клубов: португальский "Порту", венгерский "Веспрем", польский "Виве Кельце", французский ПСЖ, испанская "Барселона", румынское "Динамо" и немецкий "Фленсбург".
- В следующий этап из группы выйдут шесть лучших команд.