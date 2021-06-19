В Сербии завершился чемпионат мира по детско-юношескому фитнесу.

11-13 июня 2021 года в сербском городе Чачак состоялся чемпионат мира по детско-юношескому фитнесу. Украинскую команду представляли воспитанники двух черкасских школ фитнеса - студии фитнеса "Грация" (тренер Антонина Оробец) и спортивно-танцевальной школы "Soul dance" (тренер Яна Мурза). Стоит отдать должное Черкассам, которые по праву можно считать столицей детского фитнеса в Украине.

Черкасские спортсмены достойно представили Украину на мировом уровне. Сборная Украины заняла третье командное место на этих соревнованиях. Также спортсмены заняли достойные места в своих возрастных категориях.

1 место - Копиевская Ева (девушки до 7 лет);

1 место - Струкова Полина (девушки 8 лет);

2 место - Хлынин Александр (юноши ст. 11 лет);

3 место - Сидоренко Арина (девушки 10 лет);

4 место - Сазонова Вероника (девушки 15 лет);

4 место - Корниенко Дарья (девушки 14 лет);

5 место - Ланина Екатерина (девушки 13 лет);

6 место - Погорелая Анна (девушки 10 лет);

7 место - Мирошник Анна (девушки 10 лет).

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин