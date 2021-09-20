Рукия Анпо в ярком стиле победил бразильца.

Кикбоксер из Японии Рукия Анпо на турнире K-1 World GP 2021 досрочно победил бразильца Алана Соареша.

Рукия меньше, чем за минуту справился со своим соперником. Японец отправил в нокдаун Соареша и это был первый "тревожный звоночек", а затем продолжил атаковать. Бразилец совершенно не мог ничего противопоставить и рефери остановил бой, чтобы не случилось непоправимых последствий для здоровья Соареша.

Стоит отметить, что Рукия, являющийся экс-чемпионом промоушена К-1, выполнил красивый удар ногами, продемонстрировав отличную эластичность. На этом турнире Анпо дошел до финала, где уступил своему соотечественнику Ноире Масааки.

Former K-1 Champion Rukiya Anpo advances to the semi-finals barely even breaking a sweat. @Anpo_Rukiya | #K1WGPpic.twitter.com/L9NuXhO5rN — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) September 20, 2021

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Автор: Артем Будрин