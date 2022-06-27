Марта Костюк расстроена тем, что теннисистов стран-агрессоров допускают к участию в турнирах.

Украинка Марта Костюк рассказала о своем разочаровании от реакции теннисного сообщества на войну в Украине.

19-летняя теннсистка поблагодарила организаторов Wimbledon за решение не допустить российских и белорусских теннисистов к турниру.

"Все украинские игроки поддерживают решение Wimbledon. Я думаю, не только украинские, но и многие другие. Мы же видим, что игроки хотят играть на турнире, они не отвернулись от Wimbledon.

Все могло сложиться иначе, мог бы быть бойкот турнира. Wimbledon все равно не допустил бы россиян и белорусов. Все это только добавило бы неразберихи. Так что я поддерживаю Уимблдон, и готова постоянно это говорить.

Мы чувствуем поддержку Англии и это здорово, потому что не многие страны оказывают нам такую большую и постоянную поддержку", - приводит слова Костюк Independent.

Кроме того, Марта Костюк также высказалась о решении US Open позволить россиянам и белорусам выступить на турнире.

"Я была разочарована еще задолго до того, как это решение было принято. С первых недель после начала войны меня огорчала реакция теннисного мира, и это разочарование продолжается.

Не то, что меня это шокирует. Просто мы постоянно разочаровываемся, и ничего не меняется. Что я могу сделать? Я просто стараюсь изо всех сил", - сказала Костюк.

Напомним, организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Британцы отметили, что Россия регулярно использует спортсменов в целях пропаганды.

Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.

Wimbledon-2022: главное