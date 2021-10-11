Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно преодолела третий круг на престижном турнире в американском Индиан-Уэллсе.
Свитолина одержала волевую победу в матче. Украинка проиграла в первом сете, но затем с тем же счетом выиграла во второй партии. Судьба третьего сета и всего матча решалась на тайбрэйке. Свитолина уступала со счетом 1:2, но взяла четыре гейма подряд, что и предопределило исход встречи.
Итоговый счет матча - 4:6, 6:4, 7:6(3).
Для Свитолиной это уже десятая волевая победа в текущем сезоне.
YouTube-канал WTA опубликовал видеообзор матча.
В 1/8 финала украинская теннисистка встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая посеяна на турнире под №19.
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Индиан-Уэллс: результаты украинок
- В одиночной сетке на турнире от Украины стартовали пять теннисисток.
- Марта Костюк выбыла во втором круге. Даяна Ястремская также не смогла пробиться в третий раунд.
- В то же время Екатерина Козлова в первом раунде проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (4:6, 6:7), а Ангелина Калинина на старте уступила американке Шелби Роджерс (6:7, 2:6).
- Элина Свитолина стартовала со второго круга и преодолела уже два раунда.