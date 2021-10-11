Украинская теннисистка одолела румынку Сорану Кырстю.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно преодолела третий круг на престижном турнире в американском Индиан-Уэллсе.

Свитолина одержала волевую победу в матче. Украинка проиграла в первом сете, но затем с тем же счетом выиграла во второй партии. Судьба третьего сета и всего матча решалась на тайбрэйке. Свитолина уступала со счетом 1:2, но взяла четыре гейма подряд, что и предопределило исход встречи.

Итоговый счет матча - 4:6, 6:4, 7:6(3).

Для Свитолиной это уже десятая волевая победа в текущем сезоне.

YouTube-канал WTA опубликовал видеообзор матча.

В 1/8 финала украинская теннисистка встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая посеяна на турнире под №19.

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Индиан-Уэллс: результаты украинок

В одиночной сетке на турнире от Украины стартовали пять теннисисток.

Марта Костюк выбыла во втором круге. Даяна Ястремская также не смогла пробиться в третий раунд.

В то же время Екатерина Козлова в первом раунде проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (4:6, 6:7), а Ангелина Калинина на старте уступила американке Шелби Роджерс (6:7, 2:6).

Элина Свитолина стартовала со второго круга и преодолела уже два раунда.

Автор: Антон Дударь