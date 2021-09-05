У подопечных Угиса Крастиньша теперь две победы в трех матчах.

Сборная Украины по волейболу обыграла команду Португалии в рамках группового этапа чемпионата Европы.

Украинская сборная выиграла две первые партии, затем проиграла два сета, но на тайбрэйке все же сломила сопротивление соперника.

Самым результативным игроком в составе украинской сборной стал Дмитрий Виецкий, на счету которого 20 очков.

Португалия - Украина - 2:3 (18:25, 23:25, 25:21, 26:24, 11:15)

Украина: Плотницкий, Диденко, Виецкий, Дрозд, Ерещенко, Теременко, Фомин (либеро), Брова (либеро), Остапенко, Семенюк, Ковалев, Щитков, Полуян, Сидоренко.

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Для украинской сборной это вторая победа в трех матчах группового этапа. В активе команды 4 очка. Ранее украинцы обыграли Грецию (3:2), но уступили Сербии (0:3).

Чемпионат Европы по волейболу-2021: что нужно знать

ЧЕ проходит с 1 по 19 сентября 2021 года в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Соперниками сборной Украины по групповому этапу являются Греция, Сербия, Бельгия, Польша и Португалия.

В плей-офф турнира выйдут четыре лучшие сборные из каждой группы.

Автор: Антон Дударь