Артем Лесюк выиграл золотую медаль на турнире в Израиле.

25-летний украинский дзюдоист Артем Лесюк стал чемпионом в весовой категории до 60 кг на этапе "Большого шлема" в Тель-Авиве (Израиль).

Артем в схватке за золотую медаль одолел казахстанца Бауыржана Нарбаева. Лесюк стал первым среди мужчин украинским победителем "Большого шлема" с 2016 года, когда аналогичное достижение на турнире в Баку покорилось Якову Хаммо.

А вот в весовой категории до 66 кг украинец Богдан Ядов стал бронзовым призером. В поединке за третье место Богдан также выиграл у казахстанца - Гусмана Киргизбаева, который является действующим вице-чемпионом мира.

Для Лесюка его "золото" на этом этапе "Большого шлема" - наивысшее достижение в карьере. На Олимпиаде-2020 в Токио Артем занял седьмое место.

Отметим, что это впервые за два года Украина одержала победу на турнире "Большого шлема". Последнее "золото" на этом уровне сборной приносила Дарья Белодед, которая стала первой в Париже в феврале 2020 года.

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