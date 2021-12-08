"Прометей" дома обыграл итальянский "Сассари".

Украинский "Прометей" провел 5-й матч на групповом этапе баскетбольной Лиги чемпионов. Чемпион Украины обыграл итальянский "Динамо-Сассари".

Таким образом, "Прометей" досрочно гарантировал себе выход из группы. Ранее ни одна украинская команда не могла похвастаться подобным достижением.

"Прометей" (Украина) - "Динамо-Сассари" (Италия) - 89:56 (27:15, 18:17, 20:9, 24:15)

Последний поединок групповой стадии для "Прометея" в ЛЧ запланирован на 21 декабря.

22 декабря определится соперник "Прометея" в следующей стадии турнира. Заметим, что все команды, занявшие 2 и 3 места в группах, выходят в плей-ин и борются за проход во вторую групповую стадию турнира. Команды, которые финишировали первыми в своих группах выходят во второй групповой этап напрямую.

"Прометей" в Лиге чемпионов: главное

"Прометей" во второй раз в истории играет в еврокубках и впервые в Лиге чемпионов.

Для выхода в групповой этап украинский клуб прошел три раунда квалификации. "Прометей" разгромил болгарский "Левски", обыграл чешскую "Опаву", а в решающем раунде победил российскую "Парму".

На первом групповом этапе соперниками "Прометея" были испанский "Тенерифе", итальянский "Динамо-Сассари" и немецкий "Людвигсбург".

Автор: Артем Будрин