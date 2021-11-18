Анита Серегина продолжает соревноваться за золотую медаль.

Самая титулованная каратистка Украины Анита Серегина вышла в финал чемпионата мира в весовой категории до 61 кг.

На пути к финалу Анита выиграла у Линн Шенн (Нидерланды) - 1:0, Анте Стиляну (Кипр) - 1:0, Индиру Зунигу (Испания) - 1:1, Анну-Йоханну Нильссон (Швеция) - 2:0 и Хайю Джумаа (Канада) - 0:0 (по хантею).

Впервые в истории украинская каратистка смогла пробиться в финал чемпионата мира. Заметим, что наивысшим достижением Украины среди женщин была бронза ЧМ 2016 года - ее завоевала опять же Серегина.

31-летняя Анита 20 ноября в решающем поединке за золотую награду померится силами с представительницей Сербии Йованой Прекович, которая является действующей олимпийской чемпионкой, а также действующей чемпионкой мира и Европы.

Еще одна каратистка от Украины Анжелика Терлюга не преодолела третий круг соревнований.

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Автор: Артем Будрин