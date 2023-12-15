Украинская команда практически на 14 секунд опередила сборную Германии.

В пятницу, 15 декабря, в итальянском городе Риднаун-валь-Риданна прошла классическая смешанная эстафета в рамках юниорского Кубка IBU.

Победителями гонки стала сборная Украины. "Сине-желтые" использовали семь дополнительных патронов и завоевали золотые медали с результатом 1:09:58,2.

Украинские биатлонисты практически на 14 секунд опередили команду Германии, которая финишировала второй. Замкнула тройку призеров Италия.

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Сборная Украины выступила в следующем составе: Степан Кинаш, Владислав Чихарь, Александра Меркушина и Елена Городная.

Юниорский Кубок IBU. Смешанная эстафета

Украина (0+7) 1:09:58.2

Германия (0+7) +13.9

Италия (0+5) +51.9

Франция (2+14) +1:15.1

Словения (1+13)

Отметим, что эта победа стала первой в истории для сборной Украины в этой дисциплине на юниорском Кубке IBU.

Напомним, 14 декабря в швейцарском Ленцерхайде стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. В первый день соревнований провели женский спринт, победительницей которого стала представительница Франции Жюстин Бреза-Буше. Лучший результат среди украинских биатлонисток показала Анастасия Меркушина, которая пришла к финишу 16-й.

15 декабря в Ленцерхайде пройдет мужской спринт.

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