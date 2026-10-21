Россиян возвращают в мировой спорт: Беленюк объяснил, почему Украина не может это остановить

Он отмечает, что из-за войны у наших спортсменов даже нет возможности нормально готовиться к соревнованиям.

Возможности Украины в вопросе противодействия "амнистии" российских спортсменов "достаточно ограничены". Об этом в эфире "Киев 24" сказал Жан Беленюк, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта, народный депутат от партии "Слуга народа".

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли Украина делает для того, чтобы Россия оставалась в спортивной изоляции, ведь постепенно происходит "амнистия" российских спортсменов, он подчеркнул, что "наши возможности в этом контексте достаточно ограничены".

"Потому что желание и воля международных федераций, в том числе Международного олимпийского комитета, вернуть россиян очень похожи на желание Дональда Трампа наладить сотрудничество с Путиным", – сказал Беленюк.

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Депутат подчеркнул, что из-за войны России против Украины наши спортсмены даже не имеют возможности нормально готовиться к соревнованиям.

"Российские спортсмены этого не ощущают. И базовый принцип равенства нарушен", – добавил он.

Возвращение российских спортсменов – что известно

Как сообщал УНИАН, в июле МОК временно приостановил дисквалификацию Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Такое решение тогда было принято после "анализа ситуации", проведенного юридической комиссией МОК.

Впоследствии Международная федерация бокса сняла с России все ограничения, введенные после начала полномасштабного вторжения в Украину. Отмечалось, что российские боксеры смогут участвовать во всех соревнованиях под эгидой World Boxing с национальным гимном, флагом и другой государственной символикой.

Между тем экс-чемпион мира по боксу Йорденис Угас поддержал Украину и осудил действия президента России Владимира Путина, назвав его "Гитлером нашего времени".

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