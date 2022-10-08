Виталий Кличко и Сергей Стаховский остроумно прокомментировали знаменитое событие.

Мэр Киева и легенда мирового бокса Виталий Кличко у себя в соцсетях прокомментировал утренний взрыв на Крымскому мосту.

"Крымский мост таки устал", – написал Кличко в Instagram.

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский также остроумно отреагировал на знаменитое событие.

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"Может статика? Движение тектонических плит?", - написал Стаховский в Twitter.

Ранее жена украинского боксера Александра Усика Екатерина прокомментировала взрыв на Крымском мосту.

Взрывы на Крымском мосту сегодня - что случилось

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста случился большой пожар.

В РФ заявили, что на Крымском мосту после подрыва грузовой машины загорелся железнодорожный поезд с топливом.

Россияне уже устроили истерику в сети из-за взрыва на Крымском мосту, они требуют, чтобы Кремль применил ядерное оружие.

Украинцы создали множество мемов на тему подрыва Крымского моста.

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