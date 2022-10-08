Мэр Киева и легенда мирового бокса Виталий Кличко у себя в соцсетях прокомментировал утренний взрыв на Крымскому мосту.
"Крымский мост таки устал", – написал Кличко в Instagram.
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский также остроумно отреагировал на знаменитое событие.
"Может статика? Движение тектонических плит?", - написал Стаховский в Twitter.
Ранее жена украинского боксера Александра Усика Екатерина прокомментировала взрыв на Крымском мосту.
Взрывы на Крымском мосту сегодня - что случилось
Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста случился большой пожар.
В РФ заявили, что на Крымском мосту после подрыва грузовой машины загорелся железнодорожный поезд с топливом.
Россияне уже устроили истерику в сети из-за взрыва на Крымском мосту, они требуют, чтобы Кремль применил ядерное оружие.
Украинцы создали множество мемов на тему подрыва Крымского моста.