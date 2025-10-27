За три недели до старта летних Дефлимпийских игр в Токио часть ведущих игроков мужской сборной Украины по настольному теннису заявила, что не видит своего участия в соревнованиях после увольнения главного тренера Николая Закладного. В открытом обращении спортсмены отметили: "Мы не видим своего участия в Дефлимпийских Играх 2025 без тренера... Вместе с Николаем Григорьевичем мы готовы к новым достижениям". Обращение, скрин-копия которого есть в распоряжении УНИАН, датировано 27 октября 2025 года и подписано олимпийскими чемпионами и призерами Максимом Овчаренко и Антоном Велиевым.

По информации источников в команде, увольнение легендарного украинского тренера Николая Закладного произошло после совещания в Киеве 21 октября, где присутствовали президент Федерации спорта глухих Украины Леонид Касицкий, руководитель Укрцентра "Инваспорт" и вице-президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Оксана Скугарева, начальник штатной команды национальных сборных Анастасия Зуева. Во время разговора тренера обвиняли якобы в "недостаточной отчетности", "запугивании спортсменов" и кадровых решениях по составу. Закладный назвал претензии безосновательными и призвал чиновников "не врать". Реальной причиной увольнения источники в команде называют планы чиновников взять под контроль выплаты, предусмотренные за участие в Олимпиаде.

Это уже не первый скандал в сборной. В 2023 году несколько известных атлетов с инвалидностью обвинили Инваспорт в коррупции. Ряд спортсменов с инвалидностью из разных регионов Украины и различных видов спорта заявили о "поборах", давлении, угрозах и принудительных увольнениях из команд со стороны тренеров и руководства федераций или областных организаций "Инваспорта". В частности, дефлимпийка Инна Визир рассказала о "схеме с 10%": по ее словам, сбор денег объясняли "благотворительностью" и угрожали, что иначе она не построит карьеру и не будет получать стипендию. По ее словам, деньги команда заносила в кабинет президента Федерации неслышащих Леонида Касицкого.

Как отмечают спортсмены, сегодня мужская дефлимпийская сборная по настольному теннису - единственная среди команд спорта глухих, где выступают мастера спорта, которые успешно конкурируют и в "здоровом" чемпионате Украины, что стало возможным благодаря системной работе Закладного.

Николай Закладный - один из самых титулованных специалистов в украинском деф-спорте: участник четырех Дефлимпийских игр (1987-2005), серебряный призер Всемирных летних игр глухих 1993 и 1997 годов и бронзовый призер 2005 года; на чемпионатах Европы получил 10 медалей (7 серебряных и 3 бронзовые). Среди его воспитанников - действующие чемпионы и призеры международных турниров. В частности, на прошлой Дефлимпиаде его воспитанники завоевали золото и серебро (всего 5 олимпийских медалей).

Представители "Инваспорта", Федерации спорта глухих Украины и Национального комитета спорта инвалидов публично ситуацию пока не объясняли.

Летние Дефлимпийские игры-2025 состоятся в Токио 15-26 ноября. Официальный календарь игр обнародован Международным комитетом спорта глухих (ICSD).