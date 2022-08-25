Вдове звезды НБА выплатят несколько миллионов за то, что полицейские и пожарные распространили снимки с места крушения вертолета.

Федеральный суд США вынес решение в пользу вдовы легендарного баскетболиста Коби Брайанта по делу о распространении фотографий с места крушения вертолета, в результате которого погиб спортсмен.

Как сообщает USA Today, Ванесса Брайант получит компенсацию в размере 16 миллионов долларов.

Девять присяжных единогласно согласились с Ванессой Брайант и ее адвокатами, что распространение фотографий с места трагедии стало вторжением в ее личную жизнь и причиной страданий. Соистец Брайант Крис Честер, потерявший в аварии жену и дочь, получил 15 миллионов долларов.

Фотографии с места крушения были распространены среди полицейских и пожарных, их также видели некоторые члены семей и посторонние, в том числе бармен одного из заведений, куда пришел помощник шерифа.

Брайант заявила на суде, что известие об этих фотографиях усугубило ее эмоциональное состояние и она до сих пор боится, что снимки могут появиться в соцсетях.

Напомним, частный вертолет 41-летнего Коби Брайанта потерпел крушение 26 января 2020 года близ Лос-Анджелеса. На борту находились девять человек, в том числе сам Коби и его 13-летняя дочь Джианна. Все они погибли.

У легендарного баскетболиста, с которым трогательно простились на домашней арене "Лос-Анджелес Лейкерс", остались супруга, а также три дочери: Наталии сейчас 19 лет, Бьянке - пять, а Капри - два годика. Наследство Коби Брайанта оценивается примерно в 600 млн долларов.

Коби Брайант: карьера и достижения

Брайант покинул профессиональный спорт в апреле 2016 года, после чего занимался бизнесом. Он обошел Майкла Джордана в списке лучших снайперов в истории NBA.

За 20 сезонов Коби получил пять чемпионских титулов в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", за который выступал с 1996 по 2016 год. Дважды выигрывал золотую медаль на Олимпийских играх в составе сборной США.

Баскетболист принял участие в 18 Матчах всех звезд, четыре раза становился MVP этих игр. Он также стал единственным игроком НБА, который получил четыре награды MVP ("Самый ценный игрок"). За карьеру в лиге Брайант набрал 33 643 очка.

Брайант - второй игрок в истории НБА по количеству очков, набранных за один матч. Во встрече регулярного чемпионата против "Торонто Рэпторз" атакующий защитник набрал 81 балл.

Коби Брайант посмертно включен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

Коби получил "Оскара" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол". Фильм базировался на стихотворении, написанном самим спортсменом в 2015 году.

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