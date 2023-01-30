За мощный бросок, скоростное катание и светлые волосы Бобби Халл получил прозвище "Золотая ракета".

В понедельник, 30 января, в возрасте 84 лет скончался легендарный хоккеист "Чикаго Блэкхоукс", член Зала хоккейной славы Бобби Халл.

Трагическую новость сообщила пресс-служба Ассоциации бывших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Причина смерти не указана.

Бобби Халл выступал за "Чикаго" в НХЛ с 1957 по 1972 год. В 1961 году завоевал с командой Кубок Стэнли. 12 раз он принимал участие в Матче звезд НХЛ, дважды становился самым ценным игроком сезона.

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В составе сборной Канады Халл участвовал в Суперсерии-1974, а также выигрывал Кубок Канады в 1976 году.

Бобби является трехкратным обладателем "Арт Росс Трофи" (1960, 1962, 1966), двукратным обладателем "Харт Мемориал Трофи" (1965, 1966), обладателем "Леди Бинг Трофи" (1965) и "Приза Лестера Патрика" (1969), членом Зала хоккейной славы (1983) и Зала спортивной славы Канады (1988), офицером ордена Канады (1978).

Канадец стал первым игроком, забросившим в НХЛ более 50 шайб за сезон. Историческое событие произошло 12 марта 1966 года, а тот сезон Халл закончил с 54-мя голами.

Халл был включен в два списка 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ - по версии журнала Hockey News (1998) и по версии НХЛ (2017).

За карьеру в НХЛ Бобби Халл принял участие в 1063 играх, в которых набрал 1170 (610+560) очков. Кроме того, Халл записал на свой счёт 129 (62+67) баллов в 119 матчах плей-офф. Бобби еще семь лет провел в WHA, набрав 638 (303+335) очков в 411 встречах и оформив 80 (43+37) баллов в 60 матчах плей-офф.

За мощный бросок, скоростное катание и светлые волосы Халл получил прозвище "Золотая ракета".

Отметим, что номер девять, под которым он играл в ходе карьеры, вывели из обращения в "Чикаго", "Виннипег Джетс" и "Аризоне Койотс". Бобби является отцом знаменитого хоккеиста Бретта Халла - двукратного обладателя Кубка Стэнли, трехкратного лучшего снайпера сезона, а также пятого лучшего снайпера в истории лиги (741).

Бобби и Бретт Халл - единственные отец и сын, выигравшие "Харт Мемориал Трофи". Они также были единственными отцом и сыном, вошедшими в число 100 величайших игроков НХЛ.

Жизнь Халла вне спорта часто была омрачена скандалами. Он столкнулся с обвинениями в домашнем насилии со стороны двух из трех своих жен. Его вторая жена, фигуристка Джоанн Маккей, утверждала, что он держал ее над балконом и ударил ботинком во время инцидента на Гавайях в 1966 году, а в 1978 году угрожал ей заряженным ружьем. Кроме того, Халл признал себя виновным в нападении на офицера во время ареста. Он был оштрафован на 150 долларов и помещен под надзор суда на шесть месяцев.

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