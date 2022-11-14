У спортсмена были серьезные проблемы со здоровьем.

В США в возрасте 38 лет умер бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе Энтони "Рамбл" Джонсон.

По словам врачей, причиной смерти стал отказ в работе органов на фоне неходжкинской лимфомы, сообщает издание Yahoo Sports.

В октябре менеджер Джонсона попросил всех молиться за Энтони, заявив, что у спортсмена серьезные проблемы со здоровьем.

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Энтони Джонсон дебютировал в UFC летом 2007 года. Он дважды претендовал на чемпионский титул UFC в полутяжелом весе, в 2015 и 2017 годах, но оба раза потерпел досрочные поражения в бою с Даниэлем Кормье. После последней попытки стать чемпионом Энтони ушел из UFC.

В 2021 году Джонсон провел один поединок в Bellator, нокаутировав во втором раунде Жозе Аугусто. Этот бой стал последним в его карьере.

В профессиональных смешанных единоборствах Джонсон выиграл 23 из 29 боев. Энтони хорошо известен своими брутальными нокаутами внутри октагона и считается одним из самых зрелищных ударников в истории MMA.

На новость о смерти Энтони Джонсона уже отреагировали многие бойцы смешанных единоборств. Одним из первых свои соболезнования выразил Даниэль Кормье.

"Покойся с миром, мой брат. Для парня, вселявшего страх в сердца многих людей, Энтони Джонсон был заботливым человеком. Начиная от того, что он писал своим соперникам после боя, справляясь о здоровье. Каким человеком он был, Рамбла будет не хватать. Иногда жизнь кажется несправедливой. Ужасные новости", - написал Кормье в своих соцсетях.

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