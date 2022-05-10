Денис Дубров 11 раз выигрывал медали Паралимпийских игр.

В возрасте 33 лет умер мастер спорта Украины международного класса, 11-кратный призер Паралимпийских игр Денис Дубров.

Об этом в Фейсбуке сообщила Федерация плавания г. Днепр.

Причины смерти остаются неизвестными.

Денис Дубров дебютировал на Паралимпийских играх в 2016 году и сразу показал высокие результаты, завоевав 8 медалей: 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых. К этому успеху спортсмен добавил еще три медали на прошлогодних летних Паралимпийских играх в Токио: 1 золотая и 2 бронзовые награды.

Также Дубров - двукратный чемпион и бронзовый призер чемпионата мира-2015 в Глазго. На континентальных первенствах Денис выиграл 11 медалей, из которых четыре золота.

Дубров - действующий рекордсмен чемпионата Украины на дистанции 200 м комплексом.

Помимо спортивных наград у Дениса Дуброва были и государственные: в 2016 году он был награжден орденом "За заслуги" III степени, в 2021 году - орденом "За заслуги" II степени.

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